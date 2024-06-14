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Российские войска нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны
Российские войска нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны - 14.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны
Российские войска ударили по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:48+0300
2024-06-14T11:48+0300
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ДОНЕЦК, 14 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег. Ранее издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги. "В город Киев прилетело прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — рассказал Лебедев.По его словам, проезд в сторону аэропорта Жуляны давно закрыт для мирных жителей. Лебедев добавил, что постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, УКРАИНА, удар
Российские войска нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны
РИА Новости: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны
ДОНЕЦК, 14 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
Ранее издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги.
"В город Киев прилетело прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — рассказал Лебедев.
По его словам, проезд в сторону аэропорта Жуляны давно закрыт для мирных жителей.
Лебедев добавил, что постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.
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