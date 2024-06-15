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Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России
Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России - 15.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России
Разморозка заблокированных российских активов будет связана с мирным процессом по Украине, но на будущих переговорах обсудят и оплату восстановления Украины,... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T16:35+0300
2024-06-15T16:35+0300
2024-06-15T16:35+0300
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БАРИ, 15 июн — ПРАЙМ. Разморозка заблокированных российских активов будет связана с мирным процессом по Украине, но на будущих переговорах обсудят и оплату восстановления Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Понятно, что так как активы заморожены из-за санкций, и санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", — заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия. В финальном заявлении саммита G7 "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил это необходимостью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима. Он отметил, что операция — это вынужденная мера, так как риски в сфере безопасности были настолько велики, что другим способом реагировать было невозможно.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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Политика, УКРАИНА, активы, РОССИЯ
Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России
Мелони: Разморозка активов РФ связана с мирным процессом по Украине
БАРИ, 15 июн — ПРАЙМ. Разморозка заблокированных российских активов будет связана с мирным процессом по Украине, но на будущих переговорах обсудят и оплату восстановления Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Понятно, что так как активы заморожены из-за санкций, и санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", — заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия.
В финальном заявлении саммита G7 "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил это необходимостью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима. Он отметил, что операция — это вынужденная мера, так как риски в сфере безопасности были настолько велики, что другим способом реагировать было невозможно.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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