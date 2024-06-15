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Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги
Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги - 15.06.2024, ПРАЙМ
Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги
В мае Банк России объявил, что совместно с Минцифры России и участниками российского финансового рынка планирует запустить до конца года пилот платформы... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T08:00+0300
2024-06-15T08:00+0300
мнения аналитиков
экосистема
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849125299.jpg?1718427601
В мае Банк России объявил, что совместно с Минцифры России и участниками российского финансового рынка планирует запустить до конца года пилот платформы коммерческих согласий (ПКС) на базе портала Госуслуги.Платформа позволит гражданам получать финансовые услуги в разных кредитно-финансовых организациях (банках, МФО, страховых и брокерских компаниях), даже если они не располагают полным набором сведений о гражданине. Достаточно будет, чтобы эти сведения были в одной финансовой организации. Размещение согласия на передачу этих данных на ПКС, которое гражданин может в любой момент отозвать, позволит ему получить нужную услугу в любой другой финансовой организации. При этом на платформе будет храниться только согласие гражданина, а не информация о нем.Информацией о клиентах финансовые организации будут обмениваться через открытые API, представляющие собой программные интерфейсы для цифрового обмена данными. Такой обмен позволит гражданину сэкономить время и получить нужную услугу по наиболее выгодной цене, что, с одной стороны, увеличит конкуренцию между финансовыми организациями, с другой – увеличит доступность финансового рынка для граждан. Последнее, в конечном итоге, будет способствовать развитию российского финансового рынка, облегчая приток новых участников на него.В дальнейшем подобный обмен данными на основе цифрового согласия гражданина может быть внедрен и между медицинскими учреждениями, что позволит значительно улучшить ситуацию в области здравоохранения, особенно в тех случаях, когда требуется оперативное получение сведений о пациенте для принятия срочного решения по медицинским процедурам в отношении него (операции, прием лекарств и т.п.).Таким образом, платформа Госуслуги из экосистемы государственных услуг начнет трансформироваться в информационную платформу, которая позволит гражданам получать и иные услуги на бесшовной основе обмена данными, что является характерным для любой экосистемы. Благодаря такой государственно-частной коллаборации будет обеспечено не только улучшение инвестиционных возможностей для российских граждан, но и повышение ликвидности и открытости российского финансового рынка в целом. Данный шаг в дальнейшем может послужить примером для других участников финтех-рынка, на базе которых создаются экосистемы банков, IT-компаний и маркетплейсов. Каждый из них имеет свои преимущества, которые могут быть учтены в потенциальных коллаборациях между ними.К преимуществам банков в области финтеха следует отнести большую потенциальную клиентскую базу, а также значительные средства, которые крупные кредитные организации могут позволить себе в качестве вложений в новые технологии. IT-компании выступают разработчиками технологий, лежащих в основе цифровых трансформаций в различных сферах. Со своей стороны отдельные маркетплейсы могут сосредоточиться на специализации в области торговли, что повышает их заинтересованность в результате. Представляется, что оптимальным в этой связи является не конкуренция между ними, а их взаимодействие – от простого сотрудничества до слияний и поглощений. Это будет способствовать ускорению процесса цифровизации различных процессов в стране и российской экономики в целом.Эксперт - доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"
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2024
Максим Марков
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Максим Марков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849124726_0:299:2048:2347_100x100_80_0_0_195b9f352743cbdb6c9742d02bbac80c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, экосистема
Мнения аналитиков, экосистема
08:00 15.06.2024
 
Слишком много знают. Определена судьба сервиса Госуслуги

Доцент Марков: Госуслуги превратятся в экосистему по обмену данными

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Марков Максим Александрович, к. э. н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Максим Марков
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.Г.В.Плеханова
Все материалы
В мае Банк России объявил, что совместно с Минцифры России и участниками российского финансового рынка планирует запустить до конца года пилот платформы коммерческих согласий (ПКС) на базе портала Госуслуги.
Платформа позволит гражданам получать финансовые услуги в разных кредитно-финансовых организациях (банках, МФО, страховых и брокерских компаниях), даже если они не располагают полным набором сведений о гражданине. Достаточно будет, чтобы эти сведения были в одной финансовой организации. Размещение согласия на передачу этих данных на ПКС, которое гражданин может в любой момент отозвать, позволит ему получить нужную услугу в любой другой финансовой организации. При этом на платформе будет храниться только согласие гражданина, а не информация о нем.
Информацией о клиентах финансовые организации будут обмениваться через открытые API, представляющие собой программные интерфейсы для цифрового обмена данными. Такой обмен позволит гражданину сэкономить время и получить нужную услугу по наиболее выгодной цене, что, с одной стороны, увеличит конкуренцию между финансовыми организациями, с другой – увеличит доступность финансового рынка для граждан. Последнее, в конечном итоге, будет способствовать развитию российского финансового рынка, облегчая приток новых участников на него.
В дальнейшем подобный обмен данными на основе цифрового согласия гражданина может быть внедрен и между медицинскими учреждениями, что позволит значительно улучшить ситуацию в области здравоохранения, особенно в тех случаях, когда требуется оперативное получение сведений о пациенте для принятия срочного решения по медицинским процедурам в отношении него (операции, прием лекарств и т.п.).
Таким образом, платформа Госуслуги из экосистемы государственных услуг начнет трансформироваться в информационную платформу, которая позволит гражданам получать и иные услуги на бесшовной основе обмена данными, что является характерным для любой экосистемы. Благодаря такой государственно-частной коллаборации будет обеспечено не только улучшение инвестиционных возможностей для российских граждан, но и повышение ликвидности и открытости российского финансового рынка в целом. Данный шаг в дальнейшем может послужить примером для других участников финтех-рынка, на базе которых создаются экосистемы банков, IT-компаний и маркетплейсов. Каждый из них имеет свои преимущества, которые могут быть учтены в потенциальных коллаборациях между ними.
К преимуществам банков в области финтеха следует отнести большую потенциальную клиентскую базу, а также значительные средства, которые крупные кредитные организации могут позволить себе в качестве вложений в новые технологии. IT-компании выступают разработчиками технологий, лежащих в основе цифровых трансформаций в различных сферах. Со своей стороны отдельные маркетплейсы могут сосредоточиться на специализации в области торговли, что повышает их заинтересованность в результате. Представляется, что оптимальным в этой связи является не конкуренция между ними, а их взаимодействие – от простого сотрудничества до слияний и поглощений. Это будет способствовать ускорению процесса цифровизации различных процессов в стране и российской экономики в целом.
Эксперт - доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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