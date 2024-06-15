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Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников

Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников - 15.06.2024, ПРАЙМ

Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников

Один из способов ограничить поток нежелательных звонков — блокировать номера, с которых они поступают или ограничить их прием с помощью специальных приложений... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T02:02+0300

2024-06-15T02:02+0300

2024-06-15T02:02+0300

ваге закарян

мошенники

спам

спам-звонки

блокировка

эксклюзив

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Один из способов ограничить поток нежелательных звонков — блокировать номера, с которых они поступают или ограничить их прием с помощью специальных приложений. Однако это не гарантирует избавления от навязчивого спама и телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Во-первых, почти всегда аферисты используют подменные телефонные номера. Блокировка одного из них не означает, что следом не поступит звонок с другого похожего номера, объясняет эксперт. Количество таких номеров никак не ограничено, и блокировка отдельных вызовов не поможет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭффективнее, по мнению Закаряна, действуют специальные антиспам-приложения. Они могут блокировать значительный процент нежелательных звонков, но тоже далеко не все. Кроме того, если пользователь заблокировал входящие с неизвестных номеров, на него могут выйти через мессенджеры.Для мошенников это даже проще - разместив фото банка или государственной структуры в аккаунте, они выглядят убедительнее. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк, скомпилированный с помощью искусственного интеллекта - запись “голоса родственника”, который просит о помощи, определенные фото/видео для достоверности.Как подчеркивает специалист, полностью избавиться от рекламных звонков и атак телефонных мошенников пока нет возможности, поэтому пользователям нужно как можно реже отвечать на вызовы с неизвестных номеров. “Если ответить все же пришлось, постарайтесь сначала послушать, что скажет звонящий. Если начать говорить самим, то голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, - советует эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ваге закарян, мошенники, спам, спам-звонки, блокировка, эксклюзив