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Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников
Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников - 15.06.2024, ПРАЙМ
Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников
Один из способов ограничить поток нежелательных звонков — блокировать номера, с которых они поступают или ограничить их прием с помощью специальных приложений... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T02:02+0300
2024-06-15T02:02+0300
ваге закарян
мошенники
спам
спам-звонки
блокировка
эксклюзив
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Один из способов ограничить поток нежелательных звонков — блокировать номера, с которых они поступают или ограничить их прием с помощью специальных приложений. Однако это не гарантирует избавления от навязчивого спама и телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Во-первых, почти всегда аферисты используют подменные телефонные номера. Блокировка одного из них не означает, что следом не поступит звонок с другого похожего номера, объясняет эксперт. Количество таких номеров никак не ограничено, и блокировка отдельных вызовов не поможет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭффективнее, по мнению Закаряна, действуют специальные антиспам-приложения. Они могут блокировать значительный процент нежелательных звонков, но тоже далеко не все. Кроме того, если пользователь заблокировал входящие с неизвестных номеров, на него могут выйти через мессенджеры.Для мошенников это даже проще - разместив фото банка или государственной структуры в аккаунте, они выглядят убедительнее. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк, скомпилированный с помощью искусственного интеллекта - запись “голоса родственника”, который просит о помощи, определенные фото/видео для достоверности.Как подчеркивает специалист, полностью избавиться от рекламных звонков и атак телефонных мошенников пока нет возможности, поэтому пользователям нужно как можно реже отвечать на вызовы с неизвестных номеров. “Если ответить все же пришлось, постарайтесь сначала послушать, что скажет звонящий. Если начать говорить самим, то голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, - советует эксперт.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
ваге закарян, мошенники, спам, спам-звонки, блокировка, эксклюзив
Ваге Закарян, мошенники, спам, спам-звонки, блокировка, Эксклюзив
02:02 15.06.2024
 
Почему блокировка звонков с неизвестных номеров не спасает от мошенников

Разработчик Закарян: антиспам-приложения действуют эффективнее блокировки номера

© fotolia.com / rangizzz Смартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© fotolia.com / rangizzz
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Один из способов ограничить поток нежелательных звонков — блокировать номера, с которых они поступают или ограничить их прием с помощью специальных приложений. Однако это не гарантирует избавления от навязчивого спама и телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Во-первых, почти всегда аферисты используют подменные телефонные номера. Блокировка одного из них не означает, что следом не поступит звонок с другого похожего номера, объясняет эксперт. Количество таких номеров никак не ограничено, и блокировка отдельных вызовов не поможет.
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Эффективнее, по мнению Закаряна, действуют специальные антиспам-приложения. Они могут блокировать значительный процент нежелательных звонков, но тоже далеко не все. Кроме того, если пользователь заблокировал входящие с неизвестных номеров, на него могут выйти через мессенджеры.
Для мошенников это даже проще - разместив фото банка или государственной структуры в аккаунте, они выглядят убедительнее. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк, скомпилированный с помощью искусственного интеллекта - запись “голоса родственника”, который просит о помощи, определенные фото/видео для достоверности.
Как подчеркивает специалист, полностью избавиться от рекламных звонков и атак телефонных мошенников пока нет возможности, поэтому пользователям нужно как можно реже отвечать на вызовы с неизвестных номеров. “Если ответить все же пришлось, постарайтесь сначала послушать, что скажет звонящий. Если начать говорить самим, то голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, - советует эксперт.
 
Ваге Закарянмошенникиспамспам-звонкиблокировкаЭксклюзив
 
 
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