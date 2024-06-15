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Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал

Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал - 15.06.2024, ПРАЙМ

Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал

Американский дрон MQ-4C, разведывающий обстановку у Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом говорится в сообщении мониторингового... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T07:12+0300

2024-06-15T07:12+0300

2024-06-15T07:12+0300

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Американский дрон MQ-4C, разведывающий обстановку у Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом говорится в сообщении мониторингового портала RadarBox.Отмечается, что этот беспилотник находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма 14 июня днем беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии.Кроме того, отмечается, что MQ-4C подал код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту, на подлете к Италии. Также о подаче аварийного сигнала дроном сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert в социальной сети Х.Согласно нормам ИКАО, в список стандартных аварийных кодов входят 7700 (основной аварийный код), 7600 (сбой связи) и 7500 (захват воздушного судна).MQ-4C Triton — разведывательный БПЛА большой дальности, разработан для ВМC США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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