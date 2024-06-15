https://1prime.ru/20240615/britaniya-849203828.html

В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - 15.06.2024, ПРАЙМ

В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T09:02+0300

2024-06-15T09:02+0300

2024-06-15T09:02+0300

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его словам приводит газета Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитирует издание политика.Кроме того, Фарадж сообщил, что, даже несмотря на то, Украина, вероятно, потеряет часть территорий, ей нужно сесть за стол переговоров с российской стороной.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240614/peregovory-849177768.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина