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В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - 15.06.2024, ПРАЙМ
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T09:02+0300
2024-06-15T09:02+0300
2024-06-15T09:02+0300
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украина
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его словам приводит газета Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитирует издание политика.Кроме того, Фарадж сообщил, что, даже несмотря на то, Украина, вероятно, потеряет часть территорий, ей нужно сесть за стол переговоров с российской стороной.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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россия, украина
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Британский политик Фарадж: Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ.
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его словам приводит газета Daily Mirror
.
"Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитирует издание политика.
Кроме того, Фарадж сообщил, что, даже несмотря на то, Украина, вероятно, потеряет часть территорий, ей нужно сесть за стол переговоров с российской стороной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров