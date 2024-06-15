Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240615/britaniya-849203828.html
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - 15.06.2024, ПРАЙМ
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T09:02+0300
2024-06-15T09:02+0300
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его словам приводит газета Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитирует издание политика.Кроме того, Фарадж сообщил, что, даже несмотря на то, Украина, вероятно, потеряет часть территорий, ей нужно сесть за стол переговоров с российской стороной.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://1prime.ru/20240614/peregovory-849177768.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
09:02 15.06.2024
 
В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Британский политик Фарадж: Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Россией, поделился своим мнением лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его словам приводит газета Daily Mirror.
"Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитирует издание политика.
Кроме того, Фарадж сообщил, что, даже несмотря на то, Украина, вероятно, потеряет часть территорий, ей нужно сесть за стол переговоров с российской стороной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров
Вчера, 14:05
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала