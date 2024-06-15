https://1prime.ru/20240615/dtp-849201723.html
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице - 15.06.2024, ПРАЙМ
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице
Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T05:35+0300
2024-06-15T05:35+0300
2024-06-15T05:35+0300
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – ПРАЙМ. Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил Минздрав Приамурья."Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", - сообщается в материале ведомства. Также отмечается, что в реанимации ннаходится мальчик 14 лет в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу планируют перевести из реанимации в отделение травматологии, хотя их состояние также оценивается как тяжелое. Ранее пьяный водитель в Благовещенске Амурской области не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, еще шестерых пострадавших отвезли в отделение скорой помощи.
https://1prime.ru/20240614/dtp-849187637.html
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россия, благовещенск
Происшествия, РОССИЯ, Благовещенск
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице
Минздрав Приамурья: двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – ПРАЙМ. Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил Минздрав Приамурья.
"Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", - сообщается в материале ведомства.
Также отмечается, что в реанимации ннаходится мальчик 14 лет в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу планируют перевести из реанимации в отделение травматологии, хотя их состояние также оценивается как тяжелое.
Ранее пьяный водитель в Благовещенске Амурской области не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, еще шестерых пострадавших отвезли в отделение скорой помощи.
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии