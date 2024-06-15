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Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице - 15.06.2024, ПРАЙМ
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице
Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T05:35+0300
2024-06-15T05:35+0300
происшествия
россия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – ПРАЙМ. Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил Минздрав Приамурья."Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", - сообщается в материале ведомства. Также отмечается, что в реанимации ннаходится мальчик 14 лет в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу планируют перевести из реанимации в отделение травматологии, хотя их состояние также оценивается как тяжелое. Ранее пьяный водитель в Благовещенске Амурской области не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, еще шестерых пострадавших отвезли в отделение скорой помощи.
https://1prime.ru/20240614/dtp-849187637.html
благовещенск
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россия, благовещенск
Происшествия, РОССИЯ, Благовещенск
05:35 15.06.2024
 
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались в больнице

Минздрав Приамурья: двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов скончались

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкОткрытие стационара для больных с коронавирусом в частной клинике
Открытие стационара для больных с коронавирусом в частной клинике
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – ПРАЙМ. Двое пострадавших из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Благовещенск скончались в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил Минздрав Приамурья.
"Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", - сообщается в материале ведомства.
Также отмечается, что в реанимации ннаходится мальчик 14 лет в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу планируют перевести из реанимации в отделение травматологии, хотя их состояние также оценивается как тяжелое.
Ранее пьяный водитель в Благовещенске Амурской области не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, еще шестерых пострадавших отвезли в отделение скорой помощи.
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Вчера, 15:55
 
ПроисшествияРОССИЯБлаговещенск
 
 
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