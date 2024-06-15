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Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ
Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ - 15.06.2024, ПРАЙМ
Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ
Кризис во Франции представляет более серьезную угрозу для Евросоюза, чем Brexit, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T18:54+0300
2024-06-15T18:54+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Кризис во Франции представляет более серьезную угрозу для Евросоюза, чем Brexit, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. "Полномасштабный кризис во Франции может в конечном итоге представлять более серьезную угрозу для блока, поскольку он нанесет удар в самое сердце еврозоны", — пишет Bloomberg. Со ссылкой на неназванного дипломата в публикации подчеркивается, что опасности во Франции сейчас являются "главной темой каждого разговора в Брюсселе". Издание отмечает, что команда Макрона не верит в то, что опыт Brexit применим ко Франции, это утверждают источники агентства, которые также считают, что необходимо сосредоточиться на экономических рисках, которые, как они считают, сопутствуют кампании правой партии "Национальное объединение" (RN). По их мнению, это может позволить поднять рейтинги коалиции президента Эммануэля Макрона. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем вдвое опередила сторонников президента страны, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Великобритании действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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франция, ес, великобритания
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:54 15.06.2024
 
Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ

Bloomberg: Кризис во Франции для ЕС опаснее, чем Brexit

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Кризис во Франции представляет более серьезную угрозу для Евросоюза, чем Brexit, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
"Полномасштабный кризис во Франции может в конечном итоге представлять более серьезную угрозу для блока, поскольку он нанесет удар в самое сердце еврозоны", — пишет Bloomberg.
Со ссылкой на неназванного дипломата в публикации подчеркивается, что опасности во Франции сейчас являются "главной темой каждого разговора в Брюсселе".
Издание отмечает, что команда Макрона не верит в то, что опыт Brexit применим ко Франции, это утверждают источники агентства, которые также считают, что необходимо сосредоточиться на экономических рисках, которые, как они считают, сопутствуют кампании правой партии "Национальное объединение" (RN). По их мнению, это может позволить поднять рейтинги коалиции президента Эммануэля Макрона.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
10:50
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем вдвое опередила сторонников президента страны, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Великобритании действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
 
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