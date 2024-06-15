https://1prime.ru/20240615/gavana-849205972.html
Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище
Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище - 15.06.2024, ПРАЙМ
Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище
Жители кубинской столицы Гаваны вновь собрались 14 июня перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота,... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T13:10+0300
2024-06-15T13:10+0300
2024-06-15T13:10+0300
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ГАВАНА, 15 июн - ПРАЙМ. Жители кубинской столицы Гаваны вновь собрались 14 июня перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом и в субботу вновь будут пускать на борт посетителей. "Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем. В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом", - рассказал РИА Новости житель Гаваны Габриэль Сонейра, который фотографировал корабли вместе с двумя своими маленькими детьми. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. Несмотря на то, что доступа на борт кораблей в пятницу не было, на 200-метровой площадке у входа в гаванскую гавань толпились люди, фотографируясь и снимая видео на фоне российских судов и с российскими моряками, которые сошли на берег. "Российские военные корабли прибывают на Кубу с посланием мира. Лица российских моряков выражают это чувство, когда вы сталкиваетесь с ними на наших улицах. Они выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности среди кубинцев", - рассказала агентству 32-летняя Эулалия Равело, которая также пришла на набережную. 15 июня фрегат "Адмирал Горшков" во второй раз в рамках своего визита примет на борт кубинцев, желающих познакомиться с жизнью судна, а в понедельник группа кораблей продолжит свой дальний поход.
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россия, куба, гавана
Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище
Российские корабли, прибывшие в Гавану, стали народным зрелищем для жителей
ГАВАНА, 15 июн - ПРАЙМ. Жители кубинской столицы Гаваны вновь собрались 14 июня перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом и в субботу вновь будут пускать на борт посетителей.
"Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем. В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом", - рассказал РИА Новости житель Гаваны Габриэль Сонейра, который фотографировал корабли вместе с двумя своими маленькими детьми.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
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Несмотря на то, что доступа на борт кораблей в пятницу не было, на 200-метровой площадке у входа в гаванскую гавань толпились люди, фотографируясь и снимая видео на фоне российских судов и с российскими моряками, которые сошли на берег.
"Российские военные корабли прибывают на Кубу с посланием мира. Лица российских моряков выражают это чувство, когда вы сталкиваетесь с ними на наших улицах. Они выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности среди кубинцев", - рассказала агентству 32-летняя Эулалия Равело, которая также пришла на набережную.
15 июня фрегат "Адмирал Горшков" во второй раз в рамках своего визита примет на борт кубинцев, желающих познакомиться с жизнью судна, а в понедельник группа кораблей продолжит свой дальний поход.