https://1prime.ru/20240615/gazoprovod-849207737.html

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - 15.06.2024, ПРАЙМ

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары

В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T16:00+0300

2024-06-15T16:00+0300

2024-06-15T16:00+0300

энергетика

россия

саратов

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Губернатор добавил, что. по предварительным данным, возгорание произошло из-за разгерметизации в связи с аномально высокой температурой воздуха."Газопровод перекрыт", — написал глава области в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.

https://1prime.ru/20240605/putin-848879090.html

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россия, саратов