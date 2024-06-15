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Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - 15.06.2024, ПРАЙМ
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T16:00+0300
2024-06-15T16:00+0300
2024-06-15T16:00+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Губернатор добавил, что. по предварительным данным, возгорание произошло из-за разгерметизации в связи с аномально высокой температурой воздуха."Газопровод перекрыт", — написал глава области в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.
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россия, саратов
Энергетика, РОССИЯ, САРАТОВ
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
Бусаргин: газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Губернатор добавил, что. по предварительным данным, возгорание произошло из-за разгерметизации в связи с аномально высокой температурой воздуха.
"Газопровод перекрыт", — написал глава области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.
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