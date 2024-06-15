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Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет

Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет - 15.06.2024, ПРАЙМ

Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет

Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T16:47+0300

2024-06-15T16:47+0300

2024-06-15T16:47+0300

энергетика

россия

саратов

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САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — написал он. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, саратов