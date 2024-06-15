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Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет
Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет - 15.06.2024, ПРАЙМ
Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет
Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T16:47+0300
2024-06-15T16:47+0300
2024-06-15T16:47+0300
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САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — написал он. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.
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россия, саратов
Энергетика, РОССИЯ, САРАТОВ
Губернатор Саратовской заверил, что перебоев в подаче газа не будет
Бусаргин: перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет
САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — написал он.
Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.