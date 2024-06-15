https://1prime.ru/20240615/gazoprovod-849209107.html
СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе
СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе - 15.06.2024, ПРАЙМ
СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе
Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T18:31+0300
2024-06-15T18:31+0300
2024-06-15T18:31+0300
энергетика
россия
саратовская область
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САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"", — говорится в сообщении. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.
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россия, саратовская область
Энергетика, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе
СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе
САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары