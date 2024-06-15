https://1prime.ru/20240615/gazoprovod-849209107.html

СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе

СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе - 15.06.2024, ПРАЙМ

СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном трубопроводе

Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T18:31+0300

2024-06-15T18:31+0300

2024-06-15T18:31+0300

энергетика

россия

саратовская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg

САРАТОВ, 15 июн — ПРАЙМ. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"", — говорится в сообщении. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.

https://1prime.ru/20240615/gazoprovod-849207737.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, саратовская область