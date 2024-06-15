https://1prime.ru/20240615/germaniya-849207279.html

Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ

Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ - 15.06.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T15:31+0300

2024-06-15T15:31+0300

2024-06-15T15:31+0300

политика

германия

бербок

анналена бербок

мид фрг

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_0:91:2317:1394_1920x0_80_0_0_3b3cde795c4987cfe423d61c55daebfb.jpg

МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть приняты быстро, а давление должно продолжаться, сообщает телеканал ZDF. "ЕС планирует новые санкции против России, но ведомство канцера, как сообщается, их тормозит. Министр иностранных дел Бербок этим недовольна", — пишет ZDF. Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Германия блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. "Запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро... Санкционное давление на Россию должно продолжаться", — приводит издание позицию министра. Ранее Reuters передало, что послы 27 стран ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за Германии. По данным агентства, следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций пройдет 19 июня.

https://1prime.ru/20240614/germaniya-849163071.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, бербок, анналена бербок, мид фрг, санкции против рф