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Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ - 15.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240615/germaniya-849207279.html
Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ
Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ - 15.06.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T15:31+0300
2024-06-15T15:31+0300
политика
германия
бербок
анналена бербок
мид фрг
санкции против рф
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть приняты быстро, а давление должно продолжаться, сообщает телеканал ZDF. "ЕС планирует новые санкции против России, но ведомство канцера, как сообщается, их тормозит. Министр иностранных дел Бербок этим недовольна", — пишет ZDF. Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Германия блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. "Запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро... Санкционное давление на Россию должно продолжаться", — приводит издание позицию министра. Ранее Reuters передало, что послы 27 стран ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за Германии. По данным агентства, следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций пройдет 19 июня.
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германия, бербок, анналена бербок, мид фрг, санкции против рф
Политика, ГЕРМАНИЯ, БЕРБОК, Анналена Бербок, МИД ФРГ, санкции против РФ
15:31 15.06.2024
 
Глава МИД Германии недовольна позицией страны по новым санкциям против РФ

Бербок: новые санкции против РФ должны быть приняты быстро

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок недовольна позицией своей страны по вопросу новых санкций против России и заявляет, что запланированные меры должны быть приняты быстро, а давление должно продолжаться, сообщает телеканал ZDF.
"ЕС планирует новые санкции против России, но ведомство канцера, как сообщается, их тормозит. Министр иностранных дел Бербок этим недовольна", — пишет ZDF.
Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Германия блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России.
"Запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро... Санкционное давление на Россию должно продолжаться", — приводит издание позицию министра.
Ранее Reuters передало, что послы 27 стран ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за Германии. По данным агентства, следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций пройдет 19 июня.
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ПолитикаГЕРМАНИЯБЕРБОКАнналена БербокМИД ФРГсанкции против РФ
 
 
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