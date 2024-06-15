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Глава МАГАТЭ заявил, что не примет участие в саммите по Украине

Глава МАГАТЭ заявил, что не примет участие в саммите по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ заявил, что не примет участие в саммите по Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T14:41+0300

2024-06-15T14:41+0300

2024-06-15T14:41+0300

россия

украина

мирный саммит

магатэ

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение является стремлением организации не смешивать политику с технической работой. "Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - прокомментировал Гросси в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во встрече в Швейцарии. Он пояснил, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой". В то же время указал на то, что "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел на этой неделе встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом. "Мирный саммит" по Украине проходит 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. В свою очередь в Москве заявили, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.

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россия, украина, мирный саммит, магатэ