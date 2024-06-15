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Испания возобновила покупки железа и стали из России
Испания возобновила покупки железа и стали из России - 15.06.2024, ПРАЙМ
Испания возобновила покупки железа и стали из России
Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T08:15+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Испания прекратила регулярные закупки этого металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились - было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на 8 миллионов евро. Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия - в 1,5 раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России - до 1,5 миллиона евро. В целом взаимная торговля России и Испании сократилась в апреле на 14% - до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российских экспорт, а 70,8 миллиона - на испанский.
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россия, испания, торговля
РОССИЯ, ИСПАНИЯ, торговля
Испания возобновила покупки железа и стали из России
Испания после перерыва в три месяца возобновила покупки железа и стали из России
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Испания прекратила регулярные закупки этого металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились - было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на 8 миллионов евро.
Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия - в 1,5 раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России - до 1,5 миллиона евро.
В целом взаимная торговля России и Испании сократилась в апреле на 14% - до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российских экспорт, а 70,8 миллиона - на испанский.