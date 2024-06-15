https://1prime.ru/20240615/italiya-849208565.html

Премьер Италии резко высказалась про мирную инициативу РФ по Украине

Премьер Италии резко высказалась про мирную инициативу РФ по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Италии резко высказалась про мирную инициативу РФ по Украине

Предложение России о мирном урегулировании на Украине является пропагандой, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T17:13+0300

2024-06-15T17:13+0300

2024-06-15T17:13+0300

политика

украина

g7

нато

владимир путин

мирные переговоры

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БАРИ, 15 июн – ПРАЙМ. Предложение России о мирном урегулировании на Украине является пропагандой, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам. Я не считаю, что это эффективно как предложение мира — говорить Украине, что она должна отступить с Украины", — заявила она. В пятницу Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию, денацификацию и отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

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украина, g7, нато, владимир путин, мирные переговоры