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Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов - 15.06.2024, ПРАЙМ
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
Недопустимо проявления двойных стандартов в отношении конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других частях мира, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T21:08+0300
2024-06-15T21:08+0300
2024-06-15T21:08+0300
политика
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совет евросоюза
украина
конфликт
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Недопустимо проявления двойных стандартов в отношении конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других частях мира, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Давайте быть предельно четкими в понимании того, что нет места двойным стандартам. Международное право должно быть защищено всегда и везде без исключений: на Украине, на Ближнем Востоке и в любой точке мира. Это наша глобальная ответственность", — заявил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после обострения палестино-израильского конфликта была обвинена в "двойных стандартах". Журналисты припомнили ей ее позицию по конфликту на Украине и предостерегли от действий от имени ЕС.Пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось исправлять высказывания фон дер Ляйен и объяснять, что ее мнение не отражает позицию всего ЕС. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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шарль мишель, совет евросоюза, украина, конфликт
Политика, Шарль Мишель, Совет Евросоюза, УКРАИНА, конфликт
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Недопустимо проявления двойных стандартов в отношении конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других частях мира, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Давайте быть предельно четкими в понимании того, что нет места двойным стандартам. Международное право должно быть защищено всегда и везде без исключений: на Украине, на Ближнем Востоке и в любой точке мира. Это наша глобальная ответственность", — заявил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после обострения палестино-израильского конфликта была обвинена в "двойных стандартах". Журналисты припомнили ей ее позицию по конфликту на Украине и предостерегли от действий от имени ЕС.
Пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось исправлять высказывания фон дер Ляйен и объяснять, что ее мнение не отражает позицию всего ЕС.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.