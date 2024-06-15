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"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе - 15.06.2024, ПРАЙМ
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"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе
"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе
Жители Кубы могут подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков" и сделать фото, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T16:23+0300
2024-06-15T16:23+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Жители Кубы могут подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков" и сделать фото, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.15 июня фрегат "Адмирал Горшков" во второй раз в рамках своего визита примет на борт кубинцев, желающих познакомиться с жизнью судна, а в понедельник группа кораблей продолжит свой дальний поход."За мои 12 лет жизни здесь (на Кубе. – Прим. ред.) мы никогда не видели такого большого конвоя. В течение трех дней любой желающий мог подождать, подняться на борт и затем снимать. Более того, съемка на телефоны поощрялась", — отметил он.Оппманн подчеркнул, что прибытие кораблей российского ВМФ в порт Гаваны — это сигнал США о том, что если Запад может размещать мощное оружие на границах России, то страна может ответить тем же.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
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куба, вмф россии, россия
Вооружения, КУБА, ВМФ России, РОССИЯ
16:23 15.06.2024
 
"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе

Журналиста Оппманна удивила возможность подняться на борт корабля ВМФ РФ на Кубе

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Горшков" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Горшков ВМФ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Жители Кубы могут подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков" и сделать фото, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.
15 июня фрегат "Адмирал Горшков" во второй раз в рамках своего визита примет на борт кубинцев, желающих познакомиться с жизнью судна, а в понедельник группа кораблей продолжит свой дальний поход.
"За мои 12 лет жизни здесь (на Кубе. – Прим. ред.) мы никогда не видели такого большого конвоя. В течение трех дней любой желающий мог подождать, подняться на борт и затем снимать. Более того, съемка на телефоны поощрялась", — отметил он.
Оппманн подчеркнул, что прибытие кораблей российского ВМФ в порт Гаваны — это сигнал США о том, что если Запад может размещать мощное оружие на границах России, то страна может ответить тем же.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
 
ВооруженияКУБАВМФ РоссииРОССИЯ
 
 
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