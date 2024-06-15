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СМИ: канадцев застало врасплох неожиданное соседство в Гаване
СМИ: канадцев застало врасплох неожиданное соседство в Гаване - 15.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: канадцев застало врасплох неожиданное соседство в Гаване
Королевский ВМФ Канады оказался по соседству с российскими кораблями на стоянке в порту Гаваны, пишет CBC. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T20:45+0300
2024-06-15T20:45+0300
2024-06-15T20:45+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Королевский ВМФ Канады оказался по соседству с российскими кораблями на стоянке в порту Гаваны, пишет CBC.В течение нескольких дней канадский фрегат "Виль де Квебек" и самолет-разведчик CP-140 отслеживали перемещения ВМФ РФ в Атлантическом море. Одновременно с этим патрульный корабль "Маргарет Брук" прибыл на Кубу всего спустя несколько часов после того прибытия российских военных кораблей. "Это информация стала для меня новостью", — заявила глава МИД страны Мелани Жоли, несмотря на то, что представитель Минобороны Канады заверил, что ведомству было известно об этом.Издание отмечает, что неизвестно, почему первый за 50 лет визит ВМФ Канады в Гавану был назначен в одно и то же время с российским флотом. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
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Вооружения, КУБА, КАНАДА, РОССИЯ, ВМФ России
СМИ: канадцев застало врасплох неожиданное соседство в Гаване
CBC: канадцев застало врасплох соседство с русскими кораблями в Гаване
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Королевский ВМФ Канады оказался по соседству с российскими кораблями на стоянке в порту Гаваны, пишет CBC.
В течение нескольких дней канадский фрегат "Виль де Квебек" и самолет-разведчик CP-140 отслеживали перемещения ВМФ РФ в Атлантическом море. Одновременно с этим патрульный корабль "Маргарет Брук" прибыл на Кубу всего спустя несколько часов после того прибытия российских военных кораблей.
"Это информация стала для меня новостью", — заявила глава МИД страны Мелани Жоли, несмотря на то, что представитель Минобороны Канады заверил, что ведомству было известно об этом.
Издание отмечает, что неизвестно, почему первый за 50 лет визит ВМФ Канады в Гавану был назначен в одно и то же время с российским флотом.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны.
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Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.