https://1prime.ru/20240615/moshenniki-849201228.html
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул - 15.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул
Во время школьных каникул подростки будут больше времени проводить онлайн, мошенники могут использовать это и создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр,... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T05:23+0300
2024-06-15T05:23+0300
2024-06-15T05:24+0300
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Во время школьных каникул подростки будут больше времени проводить онлайн, мошенники могут использовать это и создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и соцсетей, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн. Существует ряд потенциальных угроз. Например, фишинговые атаки. Мошенники могут создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и социальных сетей, которыми пользуются дети, или отправлять электронные письма с целью получить личную информацию, пароли или данные кредитных карт – в частности и картам родителей школьников", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, мошенничество в онлайн-играх также станет еще более распространенной ловушкой. Такие схемы могут включать в себя продажу несуществующих игровых предметов или аккаунтов, фальшивые предложения о скидках и бонусах, а также попытки получить доступ к учетным записям детей для последующей их перепродажи или вымогательства выкупа, объяснил Немкин. "Дети также могут стать жертвами мошенников, которые предлагают призы или подарки в обмен на личные данные или небольшие платежи. Эти конкурсы могут распространяться через социальные сети или мессенджеры, также как и фальшивые предложения о работе или подработке. Дети и подростки могут искать способы подзаработать во время каникул, поэтому мошенники особенно активно в этот период предлагают фальшивые вакансии или задания, требуя предоплату, например, за материалы или обучение", - добавил он. Немкин считает, что также стоит предупредить детей о том, что в период каникул популярными становятся различные онлайн-курсы и образовательные программы - злоумышленники могут предлагать несуществующие курсы, собирая платежи за регистрацию. В некоторых случаях мошенники могут даже пытаться запугать детей, вымогая деньги за нераспространение личной информации или фальшивых компроматов, подчеркнул парламентарий. "Для защиты от этих угроз рекомендую устанавливать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию в аккаунтах детей, а также использовать родительский контроль и мониторинг онлайн-активности детей. Сами юные граждане должны понимать, что им стоит быть осторожными с подозрительными сообщениями и предложениями, особенно если они требуют личных данных или денежных вложений, и проверять подлинность веб-сайтов и приложений перед использованием", - заключил парламентарий. Депутат также посоветовал пройти курсы по кибербезопасности, которых сейчас довольно много в сети, чтобы провести каникулы с пользой. Главное - выбрать верифицированную платформу и помнить, что обычно такие курсы бесплатны и не требуют раскрытия какой-либо персональной информации, отметил он.
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россия, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, мошенничество
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества во время школьных каникул
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Во время школьных каникул подростки будут больше времени проводить онлайн, мошенники могут использовать это и создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и соцсетей, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн. Существует ряд потенциальных угроз. Например, фишинговые атаки. Мошенники могут создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и социальных сетей, которыми пользуются дети, или отправлять электронные письма с целью получить личную информацию, пароли или данные кредитных карт – в частности и картам родителей школьников", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, мошенничество в онлайн-играх также станет еще более распространенной ловушкой. Такие схемы могут включать в себя продажу несуществующих игровых предметов или аккаунтов, фальшивые предложения о скидках и бонусах, а также попытки получить доступ к учетным записям детей для последующей их перепродажи или вымогательства выкупа, объяснил Немкин.
Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника
"Дети также могут стать жертвами мошенников, которые предлагают призы или подарки в обмен на личные данные или небольшие платежи. Эти конкурсы могут распространяться через социальные сети или мессенджеры, также как и фальшивые предложения о работе или подработке. Дети и подростки могут искать способы подзаработать во время каникул, поэтому мошенники особенно активно в этот период предлагают фальшивые вакансии или задания, требуя предоплату, например, за материалы или обучение", - добавил он.
Немкин считает, что также стоит предупредить детей о том, что в период каникул популярными становятся различные онлайн-курсы и образовательные программы - злоумышленники могут предлагать несуществующие курсы, собирая платежи за регистрацию. В некоторых случаях мошенники могут даже пытаться запугать детей, вымогая деньги за нераспространение личной информации или фальшивых компроматов, подчеркнул парламентарий.
"Для защиты от этих угроз рекомендую устанавливать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию в аккаунтах детей, а также использовать родительский контроль и мониторинг онлайн-активности детей. Сами юные граждане должны понимать, что им стоит быть осторожными с подозрительными сообщениями и предложениями, особенно если они требуют личных данных или денежных вложений, и проверять подлинность веб-сайтов и приложений перед использованием", - заключил парламентарий.
Депутат также посоветовал пройти курсы по кибербезопасности, которых сейчас довольно много в сети, чтобы провести каникулы с пользой. Главное - выбрать верифицированную платформу и помнить, что обычно такие курсы бесплатны и не требуют раскрытия какой-либо персональной информации, отметил он.