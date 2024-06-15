https://1prime.ru/20240615/moshenniki-849201228.html

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул - 15.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул

Во время школьных каникул подростки будут больше времени проводить онлайн, мошенники могут использовать это и создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр,... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T05:23+0300

2024-06-15T05:23+0300

2024-06-15T05:24+0300

мошенничество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Во время школьных каникул подростки будут больше времени проводить онлайн, мошенники могут использовать это и создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и соцсетей, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн. Существует ряд потенциальных угроз. Например, фишинговые атаки. Мошенники могут создавать ложные веб-сайты популярных онлайн-игр, образовательных ресурсов и социальных сетей, которыми пользуются дети, или отправлять электронные письма с целью получить личную информацию, пароли или данные кредитных карт – в частности и картам родителей школьников", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, мошенничество в онлайн-играх также станет еще более распространенной ловушкой. Такие схемы могут включать в себя продажу несуществующих игровых предметов или аккаунтов, фальшивые предложения о скидках и бонусах, а также попытки получить доступ к учетным записям детей для последующей их перепродажи или вымогательства выкупа, объяснил Немкин. "Дети также могут стать жертвами мошенников, которые предлагают призы или подарки в обмен на личные данные или небольшие платежи. Эти конкурсы могут распространяться через социальные сети или мессенджеры, также как и фальшивые предложения о работе или подработке. Дети и подростки могут искать способы подзаработать во время каникул, поэтому мошенники особенно активно в этот период предлагают фальшивые вакансии или задания, требуя предоплату, например, за материалы или обучение", - добавил он. Немкин считает, что также стоит предупредить детей о том, что в период каникул популярными становятся различные онлайн-курсы и образовательные программы - злоумышленники могут предлагать несуществующие курсы, собирая платежи за регистрацию. В некоторых случаях мошенники могут даже пытаться запугать детей, вымогая деньги за нераспространение личной информации или фальшивых компроматов, подчеркнул парламентарий. "Для защиты от этих угроз рекомендую устанавливать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию в аккаунтах детей, а также использовать родительский контроль и мониторинг онлайн-активности детей. Сами юные граждане должны понимать, что им стоит быть осторожными с подозрительными сообщениями и предложениями, особенно если они требуют личных данных или денежных вложений, и проверять подлинность веб-сайтов и приложений перед использованием", - заключил парламентарий. Депутат также посоветовал пройти курсы по кибербезопасности, которых сейчас довольно много в сети, чтобы провести каникулы с пользой. Главное - выбрать верифицированную платформу и помнить, что обычно такие курсы бесплатны и не требуют раскрытия какой-либо персональной информации, отметил он.

https://1prime.ru/20240607/moshennik-848970689.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенничество