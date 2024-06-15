https://1prime.ru/20240615/nato-849204661.html

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина - 15.06.2024, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

Представители стран НАТО отказались от условий мирных переговоров, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным, так как стремятся к военному... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T10:50+0300

2024-06-15T10:50+0300

2024-06-15T10:50+0300

россия

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представители стран НАТО отказались от условий мирных переговоров, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным, так как стремятся к военному столкновению с Россией. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!" — посетовал политик.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240614/nato-849187218.html

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россия, украина, нато