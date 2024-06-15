https://1prime.ru/20240615/nato-849204661.html
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина - 15.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Представители стран НАТО отказались от условий мирных переговоров, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным, так как стремятся к военному... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T10:50+0300
2024-06-15T10:50+0300
2024-06-15T10:50+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представители стран НАТО отказались от условий мирных переговоров, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным, так как стремятся к военному столкновению с Россией. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!" — посетовал политик.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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россия, украина, нато
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Филиппо: НАТО отказалась от условий мира России, поскольку желает с ней войну
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ.
Представители стран НАТО отказались от условий мирных переговоров, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным, так как стремятся к военному столкновению с Россией. Об этом в социальной сети Х
написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!" — посетовал политик.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине