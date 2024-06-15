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Эксперты оценили влияние новых санкций на спрос россиян на жилье за рубежом
Эксперты оценили влияние новых санкций на спрос россиян на жилье за рубежом - 15.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние новых санкций на спрос россиян на жилье за рубежом
Санкции против Мосбиржи вряд ли окажут существенное влияние на спрос россиян на зарубежную недвижимость и операции с ней, считают опрошенные РИА Недвижимость... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T05:26+0300
2024-06-15T05:26+0300
2024-06-15T05:26+0300
россия
рынок недвижимости
санкции против рф
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Санкции против Мосбиржи вряд ли окажут существенное влияние на спрос россиян на зарубежную недвижимость и операции с ней, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее США расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Заметного увеличения или снижения спроса ждать не стоит. Те инвесторы, у которых были деньги, уже давно купили недвижимость за пределами России. Для тех, кто не может позволить себе инвестировать в такую недвижимость, нынешняя ситуация не играет никакой роли вообще. Те, кто по какой-то причине имел возможность, но откладывал покупку, сейчас могут просто ускориться, но их процент невелик", - сказала заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова. Спрос на зарубежную недвижимость может оставаться стабильным, поскольку многие инвесторы будут стремиться диверсифицировать свои активы, предположила ведущий эксперт компании Garant.in Тина Бокучава. По ее словам, инвесторы, имеющие счета в зарубежных банках или пользующиеся услугами иностранных банков, смогут продолжать свои операции без значительных трудностей. В краткосрочной перспективе спрос на недвижимость может даже повыситься, заметил основатель "Бюро Негинского" Андрей Негинский. По его словам, часть покупателей на фоне событий захотят вложить и сберечь средства, а недвижимость в этом случае - беспроигрышный вариант. Гендиректор Kalinka Middle East Андрей Ревенко обратил внимание, что есть и другие валюты, которые россияне могут использовать в расчетах, например, юани и дирхамы. Он уточнил, что пока в компании не заметили глобальных изменений в работе с клиентами, однако не исключено, что часть россиян, планирующих покупать недвижимость за границей, может отпугнуть более сложный алгоритм оплаты недвижимости валютой.
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россия, рынок недвижимости, санкции против рф
РОССИЯ, рынок недвижимости, санкции против РФ
Эксперты оценили влияние новых санкций на спрос россиян на жилье за рубежом
Эксперты рассказали о влиянии новых санкций на спрос россиян на жилье за рубежом
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Санкции против Мосбиржи вряд ли окажут существенное влияние на спрос россиян на зарубежную недвижимость и операции с ней, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Ранее США расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Заметного увеличения или снижения спроса ждать не стоит. Те инвесторы, у которых были деньги, уже давно купили недвижимость за пределами России. Для тех, кто не может позволить себе инвестировать в такую недвижимость, нынешняя ситуация не играет никакой роли вообще. Те, кто по какой-то причине имел возможность, но откладывал покупку, сейчас могут просто ускориться, но их процент невелик", - сказала заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.
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Спрос на зарубежную недвижимость может оставаться стабильным, поскольку многие инвесторы будут стремиться диверсифицировать свои активы, предположила ведущий эксперт компании Garant.in Тина Бокучава. По ее словам, инвесторы, имеющие счета в зарубежных банках или пользующиеся услугами иностранных банков, смогут продолжать свои операции без значительных трудностей.
В краткосрочной перспективе спрос на недвижимость может даже повыситься, заметил основатель "Бюро Негинского" Андрей Негинский. По его словам, часть покупателей на фоне событий захотят вложить и сберечь средства, а недвижимость в этом случае - беспроигрышный вариант.
Гендиректор Kalinka Middle East Андрей Ревенко обратил внимание, что есть и другие валюты, которые россияне могут использовать в расчетах, например, юани и дирхамы. Он уточнил, что пока в компании не заметили глобальных изменений в работе с клиентами, однако не исключено, что часть россиян, планирующих покупать недвижимость за границей, может отпугнуть более сложный алгоритм оплаты недвижимости валютой.