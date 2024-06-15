Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240615/obse-849208710.html
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны - 15.06.2024, ПРАЙМ
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны
Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T17:56+0300
2024-06-15T17:56+0300
политика
румыния
обсе
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg
КИШИНЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. "Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", — заявил Филип журналистам.По словам Филипа, в отношении некоторых членов делегации из РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют санкционные меры на уровне Евросоюза. Ранее Румыния уведомила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Россия, скорее всего, выйдет из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если не получит приглашение на ближайшую сессию в Румынии.
https://1prime.ru/20240530/obse-848661413.html
румыния
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_072801f2ba309c18c8ac19ccb8b442a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, обсе, россия, белоруссия
Политика, РУМЫНИЯ, ОБСЕ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
17:56 15.06.2024
 
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны

МИД Румынии: страна не допустит Россию и Белоруссию к участию в сессии ПА ОБСЕ

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип.
"Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", — заявил Филип журналистам.
По словам Филипа, в отношении некоторых членов делегации из РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют санкционные меры на уровне Евросоюза.
Ранее Румыния уведомила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Россия, скорее всего, выйдет из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если не получит приглашение на ближайшую сессию в Румынии.
С.В.Лавров принимает участие в первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
30 мая, 09:06
 
ПолитикаРУМЫНИЯОБСЕРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала