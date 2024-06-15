https://1prime.ru/20240615/obse-849208710.html
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны - 15.06.2024, ПРАЙМ
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны
Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T17:56+0300
2024-06-15T17:56+0300
2024-06-15T17:56+0300
политика
румыния
обсе
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg
КИШИНЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. "Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", — заявил Филип журналистам.По словам Филипа, в отношении некоторых членов делегации из РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют санкционные меры на уровне Евросоюза. Ранее Румыния уведомила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Россия, скорее всего, выйдет из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если не получит приглашение на ближайшую сессию в Румынии.
https://1prime.ru/20240530/obse-848661413.html
румыния
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_072801f2ba309c18c8ac19ccb8b442a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, обсе, россия, белоруссия
Политика, РУМЫНИЯ, ОБСЕ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ, заявил МИД страны
МИД Румынии: страна не допустит Россию и Белоруссию к участию в сессии ПА ОБСЕ
КИШИНЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Румыния не допустит к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип.
"Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", — заявил Филип журналистам.
По словам Филипа, в отношении некоторых членов делегации из РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют санкционные меры на уровне Евросоюза.
Ранее Румыния уведомила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Россия, скорее всего, выйдет из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если не получит приглашение на ближайшую сессию в Румынии.
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ