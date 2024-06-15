Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки" - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240615/podlodka-849210492.html
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки" - 15.06.2024, ПРАЙМ
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"
Российская атомная подводная лодка "Архангельск" угрожает базам Североатлантического альянса, пишет британская Express. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T22:29+0300
2024-06-15T22:29+0300
вооружения
россия
атомная подводная лодка
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская атомная подводная лодка "Архангельск" угрожает базам Североатлантического альянса, пишет британская Express."Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить (российскую. — Прим. ред.) атомную подлодку с крылатыми ракетами. "Архангельск" представляет особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры", — говорится в статье.Отмечается, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, так как оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров в час).В марте Министерство обороны России сообщило, что ВМФ пополнятся четырьмя новыми подлодками: двумя АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск", а также дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой". Российские инженеры продолжают разработки новых перспективных образцов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_384:0:3024:1980_1920x0_80_0_0_3f098504b6ca20edb847f1c8e66d6854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, атомная подводная лодка, нато
Вооружения, РОССИЯ, атомная подводная лодка, НАТО
22:29 15.06.2024
 
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

Express: АПЛ "Архангельск" представляет большую угрозу инфраструктуре НАТО

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская атомная подводная лодка "Архангельск" угрожает базам Североатлантического альянса, пишет британская Express.
"Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить (российскую. — Прим. ред.) атомную подлодку с крылатыми ракетами. "Архангельск" представляет особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры", — говорится в статье.
Отмечается, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, так как оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров в час).
В марте Министерство обороны России сообщило, что ВМФ пополнятся четырьмя новыми подлодками: двумя АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск", а также дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой". Российские инженеры продолжают разработки новых перспективных образцов.
 
ВооруженияРОССИЯатомная подводная лодкаНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала