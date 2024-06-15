https://1prime.ru/20240615/podlodka-849210492.html

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки" - 15.06.2024, ПРАЙМ

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

Российская атомная подводная лодка "Архангельск" угрожает базам Североатлантического альянса, пишет британская Express. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T22:29+0300

2024-06-15T22:29+0300

2024-06-15T22:29+0300

вооружения

россия

атомная подводная лодка

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg

МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская атомная подводная лодка "Архангельск" угрожает базам Североатлантического альянса, пишет британская Express."Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить (российскую. — Прим. ред.) атомную подлодку с крылатыми ракетами. "Архангельск" представляет особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры", — говорится в статье.Отмечается, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, так как оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров в час).В марте Министерство обороны России сообщило, что ВМФ пополнятся четырьмя новыми подлодками: двумя АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск", а также дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой". Российские инженеры продолжают разработки новых перспективных образцов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атомная подводная лодка, нато