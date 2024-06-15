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Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций - 15.06.2024, ПРАЙМ
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций
Британия собственноручно ограничивает развитие своей экономики и ставит ее под угрозу, о чем заявили в посольстве России в Лондоне. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T06:38+0300
2024-06-15T06:38+0300
2024-06-15T06:38+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Британия собственноручно ограничивает развитие своей экономики и ставит ее под угрозу, о чем заявили в посольстве России в Лондоне.Ранее Великобритания приняла решение расширить антироссийские рестрикции более чем на сорок позиций. "Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики", - сообщается в комментарии диппредставительства, поступившем в распоряжение РИА Новости. Кроме того, в ведомстве уточнили, что сложная экономическая ситуация в стране во многом является итогом этих "тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов". В посольстве рассказали, что новые британские санкции является попыткой Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений.
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россия, британия, санкции против рф
РОССИЯ, БРИТАНИЯ, санкции против РФ
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций
Посольство в Британии о новых санкциях: Лондон ограничивает свое развитие
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Британия собственноручно ограничивает развитие своей экономики и ставит ее под угрозу, о чем заявили в посольстве России в Лондоне.
Ранее Великобритания приняла решение расширить антироссийские рестрикции более чем на сорок позиций.
"Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики", - сообщается в комментарии диппредставительства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что сложная экономическая ситуация в стране во многом является итогом этих "тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов".
В посольстве рассказали, что новые британские санкции является попыткой Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений.
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