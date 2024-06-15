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G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями - 15.06.2024, ПРАЙМ
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
"Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T17:03+0300
2024-06-15T17:03+0300
2024-06-15T17:03+0300
политика
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БАРИ (Италия), 15 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мы хотим дать четкий сигнал, особенно Китаю. Мы открыты к диалогу, но наши компании должны конкурировать на равных. Рынок может быть свободным, но только если он справедлив, то есть это будет свободный рынок в рамках честной конкуренции", — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии прошла с 13 по 15 июня в южной области Апулия. Среди тем саммита были конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в начале июня предупредил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если Евросоюз будет пытаться их подавить. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, а протекционизм не поможет ЕС решить имеющиеся проблемы.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что правительство Китая на протяжении многих лет якобы вливало государственные деньги в китайские компании, работающие, в частности, в сфере производства электромобилей.
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g7, италия, конкуренция, китай
Политика, G7, ИТАЛИЯ, конкуренция, КИТАЙ
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
Мелони: G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
БАРИ (Италия), 15 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы хотим дать четкий сигнал, особенно Китаю. Мы открыты к диалогу, но наши компании должны конкурировать на равных. Рынок может быть свободным, но только если он справедлив, то есть это будет свободный рынок в рамках честной конкуренции", — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии прошла с 13 по 15 июня в южной области Апулия. Среди тем саммита были конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в начале июня предупредил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если Евросоюз будет пытаться их подавить. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, а протекционизм не поможет ЕС решить имеющиеся проблемы.
Китай может подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что правительство Китая на протяжении многих лет якобы вливало государственные деньги в китайские компании, работающие, в частности, в сфере производства электромобилей.