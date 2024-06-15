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G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями - 15.06.2024, ПРАЙМ
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G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями - 15.06.2024, ПРАЙМ
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями
"Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T17:03+0300
2024-06-15T17:03+0300
политика
g7
италия
конкуренция
китай
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БАРИ (Италия), 15 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мы хотим дать четкий сигнал, особенно Китаю. Мы открыты к диалогу, но наши компании должны конкурировать на равных. Рынок может быть свободным, но только если он справедлив, то есть это будет свободный рынок в рамках честной конкуренции", — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии прошла с 13 по 15 июня в южной области Апулия. Среди тем саммита были конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в начале июня предупредил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если Евросоюз будет пытаться их подавить. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, а протекционизм не поможет ЕС решить имеющиеся проблемы.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что правительство Китая на протяжении многих лет якобы вливало государственные деньги в китайские компании, работающие, в частности, в сфере производства электромобилей.
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g7, италия, конкуренция, китай
Политика, G7, ИТАЛИЯ, конкуренция, КИТАЙ
17:03 15.06.2024
 
G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями

Мелони: G7 призывал Китай к равной конкуренции между компаниями

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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БАРИ (Италия), 15 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" призвала Китай к справедливой конкуренции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы хотим дать четкий сигнал, особенно Китаю. Мы открыты к диалогу, но наши компании должны конкурировать на равных. Рынок может быть свободным, но только если он справедлив, то есть это будет свободный рынок в рамках честной конкуренции", — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии прошла с 13 по 15 июня в южной области Апулия. Среди тем саммита были конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в начале июня предупредил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если Евросоюз будет пытаться их подавить. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, а протекционизм не поможет ЕС решить имеющиеся проблемы.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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Ранее президент США Джо Байден заявлял, что правительство Китая на протяжении многих лет якобы вливало государственные деньги в китайские компании, работающие, в частности, в сфере производства электромобилей.
 
ПолитикаG7ИТАЛИЯконкуренцияКИТАЙ
 
 
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