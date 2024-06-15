https://1prime.ru/20240615/sholts-849206385.html
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным - 15.06.2024, ПРАЙМ
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T13:56+0300
2024-06-15T13:56+0300
2024-06-15T13:56+0300
россия
украина
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/52/841245297_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_3d3a0f73586e9757e40f402119eef898.jpg
БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - заявил канцлер в эфире первого немецкого канала ARD в субботу.Таким образом Шольц ответил на вопрос, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. Тем не менее, канцлер добавил, что подобные переговоры имеют смысл только тогда, когда есть конкретный предмет обсуждения.Ранее Шольц высказался об участии России в "мирной конференции" по Украине. По словам немецкого политика, в перспективе российская сторона должна будет поучаствовать в этом саммите.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203528.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/52/841245297_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_0136537c71eeeca9368e1034fdf517c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил возобновление контакта Путиным
БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - заявил канцлер в эфире первого немецкого канала ARD в субботу.
Таким образом Шольц ответил на вопрос, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. Тем не менее, канцлер добавил, что подобные переговоры имеют смысл только тогда, когда есть конкретный предмет обсуждения.
Ранее Шольц высказался об участии России в "мирной конференции" по Украине. По словам немецкого политика, в перспективе российская сторона должна будет поучаствовать в этом саммите.
"Понял первым". В Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии