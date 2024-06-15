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Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным - 15.06.2024, ПРАЙМ
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T13:56+0300
2024-06-15T13:56+0300
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - заявил канцлер в эфире первого немецкого канала ARD в субботу.Таким образом Шольц ответил на вопрос, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. Тем не менее, канцлер добавил, что подобные переговоры имеют смысл только тогда, когда есть конкретный предмет обсуждения.Ранее Шольц высказался об участии России в "мирной конференции" по Украине. По словам немецкого политика, в перспективе российская сторона должна будет поучаствовать в этом саммите.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203528.html
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россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
13:56 15.06.2024
 
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил возобновление контакта Путиным

© CC BY 2.0 / Jugendpresse DeutschlandКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© CC BY 2.0 / Jugendpresse Deutschland
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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - заявил канцлер в эфире первого немецкого канала ARD в субботу.
Таким образом Шольц ответил на вопрос, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. Тем не менее, канцлер добавил, что подобные переговоры имеют смысл только тогда, когда есть конкретный предмет обсуждения.
Ранее Шольц высказался об участии России в "мирной конференции" по Украине. По словам немецкого политика, в перспективе российская сторона должна будет поучаствовать в этом саммите.
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