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Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным

Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным - 15.06.2024, ПРАЙМ

Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T13:56+0300

2024-06-15T13:56+0300

2024-06-15T13:56+0300

россия

украина

германия

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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возобновление контакта с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - заявил канцлер в эфире первого немецкого канала ARD в субботу.Таким образом Шольц ответил на вопрос, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. Тем не менее, канцлер добавил, что подобные переговоры имеют смысл только тогда, когда есть конкретный предмет обсуждения.Ранее Шольц высказался об участии России в "мирной конференции" по Украине. По словам немецкого политика, в перспективе российская сторона должна будет поучаствовать в этом саммите.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203528.html

украина

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россия, украина, германия