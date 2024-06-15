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Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство - 15.06.2024, ПРАЙМ

Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Воздушные силы Швеции сообщают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом написало местное издание Expressen. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T13:06+0300

2024-06-15T13:06+0300

2024-06-15T13:06+0300

россия

швеция

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Воздушные силы Швеции сообщают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом написало местное издание Expressen. Отмечается, что российский самолет летел к востоку от острова Готланд. Согласно данным газеты, ВС Швеции утверждают, что российский самолет не отклонился от своего маршрута, несмотря на призывы шведского воздушного командования. Тем не менее, сообщается, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было кратковременным. Отмечается, что министр обороны страны Пол Йонсон проинформирован о ситуации. В российском оборонном ведомстве не раз говорили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

швеция

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