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В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок

В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок - 15.06.2024, ПРАЙМ

В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок

Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T21:24+0300

2024-06-15T21:24+0300

2024-06-15T21:24+0300

налоги

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табак

акциз

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ."Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в РФ, в том числе из стран-членов ЕАЭС, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", – указано в документе.В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, табак, акциз