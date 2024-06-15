https://1prime.ru/20240615/tabak-849209948.html
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок - 15.06.2024, ПРАЙМ
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T21:24+0300
2024-06-15T21:24+0300
2024-06-15T21:24+0300
налоги
россия
табак
акциз
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8f3df3b62fe992a864da807170bfc347.jpg
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ."Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в РФ, в том числе из стран-членов ЕАЭС, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", – указано в документе.В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_31034863feb69f50e9ba044256b102e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, табак, акциз
Налоги, РОССИЯ, табак, акциз
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
Импорт табачной продукции с 1 июля будет возможен только с акцизными марками
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ.
Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости
" со ссылкой на постановление правительства РФ.
"Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в РФ, в том числе из стран-членов ЕАЭС, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", – указано в документе.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.
В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.