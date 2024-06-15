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В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок - 15.06.2024, ПРАЙМ
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В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок - 15.06.2024, ПРАЙМ
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T21:24+0300
2024-06-15T21:24+0300
налоги
россия
табак
акциз
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ."Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в РФ, в том числе из стран-членов ЕАЭС, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", – указано в документе.В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
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россия, табак, акциз
Налоги, РОССИЯ, табак, акциз
21:24 15.06.2024
 
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок

Импорт табачной продукции с 1 июля будет возможен только с акцизными марками

© fotolia.com / nikkytokСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© fotolia.com / nikkytok
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, пишут "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства РФ.
"Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в РФ, в том числе из стран-членов ЕАЭС, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", – указано в документе.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.
В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
 
НалогиРОССИЯтабакакциз
 
 
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