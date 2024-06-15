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В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды - 15.06.2024, ПРАЙМ
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, заявил в субботу министр иностранных дел Турции... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T21:44+0300
2024-06-15T21:44+0300
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СТАМБУЛ, 15 июн — ПРАЙМ. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", — заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии. Он отметил, что с присутствием России эта конференция была бы "более результативной".Фидан заявил, что Анкара уверена в необходимости полномасштабного и инклюзивного разрешения конфликта дипломатическим путем. Министр сообщил, что Турция всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что последняя попытка турецких властей найти альтернативу зерновой сделке получила положительные отзывы от обеих сторон. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
Фидан: конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии России
СТАМБУЛ, 15 июн — ПРАЙМ. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", — заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии.
Он отметил, что с присутствием России эта конференция была бы "более результативной".
Фидан заявил, что Анкара уверена в необходимости полномасштабного и инклюзивного разрешения конфликта дипломатическим путем. Министр сообщил, что Турция всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что последняя попытка турецких властей найти альтернативу зерновой сделке получила положительные отзывы от обеих сторон.
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.