https://1prime.ru/20240615/ukraina-849201861.html

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма - 15.06.2024, ПРАЙМ

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма

Мирный саммит по Украине в Швейцарии больше походит на попытку реванша фашизма после поражения во Второй мировой войне, сообщил РИА Новости экс-советник... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T06:09+0300

2024-06-15T06:09+0300

2024-06-15T06:09+0300

россия

украина

швейцария

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АФИНЫ, 15 июн – ПРАЙМ. Мирный саммит по Украине в Швейцарии больше походит на попытку реванша фашизма после поражения во Второй мировой войне, сообщил РИА Новости экс-советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. В этой связи он добавил, что речь идет о том, что в конференции участвуют те, кто разрушает кладбища советских воинов – освободителей народов Европы от фашизма"Что ожидать от этой конференции, когда в ней участвуют страны и руководители стран, которые разрушают сегодня кладбища советских воинов, павших за их освобождение, за освобождение их народов от фашизма? Из этого можно делать вывод, что они ищут реванша над Россией после результатов Второй мировой войны. Вот почему они собирают конференцию, такое впечатление складывается", - заметил он. Кроме того, политик поделился мнением, что ответом на эту конференцию стал недавно прошедший Петербургский международный экономический форум. "Его главной темой был многополюсный мир и новые центры экономического развития. Это и есть ответ на эту конференцию, на которую под гегемонией одного собираются все его вассалы. А из России идет другой сигнал – мир превращается в многополюсный", - сказал Веланис, отметив, что на форуме были тысячи участников. Эксперт напомнил, что накануне конференции президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой, поскольку Москва осознает свою ответственность за стабильность в мире. По его словам, Кремль не раз подтверждал готовность вести разговор со всеми странами, что и должно, по его мнению, быть главной темой к размышлению и принятию резолюции мира на конференции в Швейцарии."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.

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