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В Крыму раскритиковали требование G7 к России
В Крыму раскритиковали требование G7 к России - 15.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму раскритиковали требование G7 к России
Требование лидеров "Большой семерки" к России о выплате компенсации за якобы нанесенный Украине ущерб является преступным, поделился своим мнением заместитель... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T07:28+0300
2024-06-15T07:28+0300
2024-06-15T07:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Требование лидеров "Большой семерки" к России о выплате компенсации за якобы нанесенный Украине ущерб является преступным, поделился своим мнением заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.Ранее лидеры стран-членов G7 на саммите в Италии потребовали от России возместить Украине ущерб на 486 миллиардов долларов. "Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - заявил Шонус РИА Новости. Кроме того, как подчеркнул крымский политик, именно Запад поставляет Украине миллиарды долларов ради продолжения военного конфликта на ее территории. По его словам, западные страны "не замечают в своем глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта".
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россия, украина, g7
В Крыму раскритиковали требование G7 к России
В Крыму назвали преступным требования G7 к России о выплане Украине компенсации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Требование лидеров "Большой семерки" к России о выплате компенсации за якобы нанесенный Украине ущерб является преступным, поделился своим мнением заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
Ранее лидеры стран-членов G7 на саммите в Италии потребовали от России возместить Украине ущерб на 486 миллиардов долларов.
"Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - заявил Шонус РИА Новости.
Кроме того, как подчеркнул крымский политик, именно Запад поставляет Украине миллиарды долларов ради продолжения военного конфликта на ее территории. По его словам, западные страны "не замечают в своем глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта".
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей