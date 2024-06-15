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Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин
Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин - 15.06.2024, ПРАЙМ
Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин
Некоторые депутаты Верховной рады (однопалатного парламента Украины) уже начали обсуждать предложения российского президента Владимира Путина, рассказал спикер... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T08:19+0300
2024-06-15T09:05+0300
россия
украина
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Некоторые депутаты Верховной рады (однопалатного парламента Украины) уже начали обсуждать предложения российского президента Владимира Путина, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, он подчеркнул, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны. По его словам, чем дольше украинские депутаты будут надеяться на США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя являются всего лишь "расходным материалом".Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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украина
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
08:19 15.06.2024 (обновлено: 09:05 15.06.2024)
 
Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин

Володин: поступила информация, что депутаты Рады обсуждают предложения Путина

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Некоторые депутаты Верховной рады (однопалатного парламента Украины) уже начали обсуждать предложения российского президента Владимира Путина, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.
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Кроме того, он подчеркнул, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны. По его словам, чем дольше украинские депутаты будут надеяться на США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя являются всего лишь "расходным материалом".
Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
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