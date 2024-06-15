https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203335.html

Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин

Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин - 15.06.2024, ПРАЙМ

Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин

Некоторые депутаты Верховной рады (однопалатного парламента Украины) уже начали обсуждать предложения российского президента Владимира Путина, рассказал спикер... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T08:19+0300

2024-06-15T08:19+0300

2024-06-15T09:05+0300

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg

МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Некоторые депутаты Верховной рады (однопалатного парламента Украины) уже начали обсуждать предложения российского президента Владимира Путина, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, он подчеркнул, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны. По его словам, чем дольше украинские депутаты будут надеяться на США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя являются всего лишь "расходным материалом".Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240614/otverzhenie-849199804.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина