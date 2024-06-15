https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203528.html
"Понял первым". В Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии
"Понял первым". В Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Понял первым". В Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии
Глава Белого дома Джо Байден "со спокойной душой" решил не лететь на мирную конференцию по Украине в Швейцарии, потому что понял, что Киев созвал ее в личных... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T08:47+0300
2024-06-15T08:47+0300
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден "со спокойной душой" решил не лететь на мирную конференцию по Украине в Швейцарии, потому что понял, что Киев созвал ее в личных интересах украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене.Так, согласно предположению депутата, которое он высказал в своем Telegram-канале, в офисе Зеленского "не сильно разочаруются, если все закончится только фоточками и совместным обедом". По его словам, риторика украинских властей демонстрирует то, что "мира там не хотят и говорить на эту тему не планируют", а главной целью саммита было "международное признание полномочий" Зеленского."В офисе (Зеленского — ред.) всех опять развели. Первым, к слову, это понял Байден, который со спокойной душой поехал на фандрайзинг (спонсорское мероприятие – ред.) в Голливуд, как ни пытались из ОП плюнуть ему в спину, обвиняя в "игре на руку Кремля". В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского, и ничьих других", — заявил Дубинский.Как заметил Дубинский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон ехали на саммит в надежде показать успех своей "политики эскалации", однако проиграли с этой политикой выборы в Европарламент.Даже если в Киеве после саммита будут "пить шампанское", это не значит, что в других мировых столицах после мероприятия не будет принято решение "ускорить выход из "украинского вопроса"", резюмировал депутат.Саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня.Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
"Понял первым". В Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии
Дубинский: США поняли, что саммит в Швейцарии созвали только из-за Зеленского
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден "со спокойной душой" решил не лететь на мирную конференцию по Украине в Швейцарии, потому что понял, что Киев созвал ее в личных интересах украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене.
Так, согласно предположению депутата, которое он высказал в своем Telegram-канале, в офисе Зеленского "не сильно разочаруются, если все закончится только фоточками и совместным обедом". По его словам, риторика украинских властей демонстрирует то, что "мира там не хотят и говорить на эту тему не планируют", а главной целью саммита было "международное признание полномочий" Зеленского.
"В офисе (Зеленского — ред.) всех опять развели. Первым, к слову, это понял Байден, который со спокойной душой поехал на фандрайзинг (спонсорское мероприятие – ред.) в Голливуд, как ни пытались из ОП плюнуть ему в спину, обвиняя в "игре на руку Кремля". В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского, и ничьих других", — заявил Дубинский.
В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина
Как заметил Дубинский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон ехали на саммит в надежде показать успех своей "политики эскалации", однако проиграли с этой политикой выборы в Европарламент.
Даже если в Киеве после саммита будут "пить шампанское", это не значит, что в других мировых столицах после мероприятия не будет принято решение "ускорить выход из "украинского вопроса"", резюмировал депутат.
Саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня.
Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.