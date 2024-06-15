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В Госдуме назвали требование G7 по Украине редким хамством
В Госдуме назвали требование G7 по Украине редким хамством - 15.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали требование G7 по Украине редким хамством
Требование представителей стран "Большой семерки" о компенсации Россией причиненного Украине ущерба является редким хамством, возмутился депутат Государственной | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T10:05+0300
2024-06-15T10:05+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Требование представителей стран "Большой семерки" о компенсации Россией причиненного Украине ущерба является редким хамством, возмутился депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал депутат РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России. По его словам, западная элита извлекает свою выгоду из поставок Киеву вооружения.Ранее лидеры стран-членов G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украинею Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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россия, украина, g7
В Госдуме назвали требование G7 по Украине редким хамством
В Госдуме назвали редким хамством требование G7 о компенсации ущерба Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Требование представителей стран "Большой семерки" о компенсации Россией причиненного Украине ущерба является редким хамством, возмутился депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал депутат РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России. По его словам, западная элита извлекает свою выгоду из поставок Киеву вооружения.
Ранее лидеры стран-членов G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украинею Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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