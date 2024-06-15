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Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России

Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России - 15.06.2024, ПРАЙМ

Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приблизит, а лишь отдалит урегулирование конфликта, поделился своим мнением посол России в Дании Владимир Барбин. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T11:22+0300

2024-06-15T11:22+0300

2024-06-15T11:22+0300

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приблизит, а лишь отдалит урегулирование конфликта, поделился своим мнением посол России в Дании Владимир Барбин. "Дело в том, что саммит не приближает, а отдаляет окончание конфликта на Украине. Россию в Швейцарию не пригласили, хотя без России мира не достичь. Сделано этот сознательно. Западу мир не нужен, но нужна Украина как орудие борьбы с Россией", — сказал он в интервью датской газете Politiken. Текст комментария опубликован в Telegram-канале посольства. Как отметил дипломат, за швейцарский саммит выступают те западные страны, которые хотят начать военное противостояние с Россией и нанести ей геополитическое поражение. По его словам, их целью является предстать как сторонники мира, но при этом накачивают Украину вооружениями и дают ей разрешение атаковать российскую территорию. Дания в свою очередь активно участвует в продвижении "формулы Зеленского". В Копенгагене летом 2023 года была организована международная встреча по презентации этой украинской инициативы, отметил посол. "При этом Дания также твердит о возможности военной победы Киева и поставляет на Украину оружие в большем объеме, чем, например, Франция и Италия", — сказал глава дипмиссии. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины."Мирная конференция" по Украине состоится 15 и 16 июня.

https://1prime.ru/20240614/mir-849200739.html

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