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Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России
Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России - 15.06.2024, ПРАЙМ
Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России
"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приблизит, а лишь отдалит урегулирование конфликта, поделился своим мнением посол России в Дании Владимир Барбин. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T11:22+0300
2024-06-15T11:22+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приблизит, а лишь отдалит урегулирование конфликта, поделился своим мнением посол России в Дании Владимир Барбин. "Дело в том, что саммит не приближает, а отдаляет окончание конфликта на Украине. Россию в Швейцарию не пригласили, хотя без России мира не достичь. Сделано этот сознательно. Западу мир не нужен, но нужна Украина как орудие борьбы с Россией", — сказал он в интервью датской газете Politiken. Текст комментария опубликован в Telegram-канале посольства. Как отметил дипломат, за швейцарский саммит выступают те западные страны, которые хотят начать военное противостояние с Россией и нанести ей геополитическое поражение. По его словам, их целью является предстать как сторонники мира, но при этом накачивают Украину вооружениями и дают ей разрешение атаковать российскую территорию. Дания в свою очередь активно участвует в продвижении "формулы Зеленского". В Копенгагене летом 2023 года была организована международная встреча по презентации этой украинской инициативы, отметил посол. "При этом Дания также твердит о возможности военной победы Киева и поставляет на Украину оружие в большем объеме, чем, например, Франция и Италия", — сказал глава дипмиссии. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины."Мирная конференция" по Украине состоится 15 и 16 июня.
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россия, украина, швейцария
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России
Посол РФ Барбин: саммит по Украине не приблизит, а отдалит окончание конфликта
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приблизит, а лишь отдалит урегулирование конфликта, поделился своим мнением посол России в Дании Владимир Барбин.
"Дело в том, что саммит не приближает, а отдаляет окончание конфликта на Украине. Россию в Швейцарию не пригласили, хотя без России мира не достичь. Сделано этот сознательно. Западу мир не нужен, но нужна Украина как орудие борьбы с Россией", — сказал он в интервью датской газете Politiken.
Текст комментария опубликован в Telegram-канале посольства.
Как отметил дипломат, за швейцарский саммит выступают те западные страны, которые хотят начать военное противостояние с Россией и нанести ей геополитическое поражение. По его словам, их целью является предстать как сторонники мира, но при этом накачивают Украину вооружениями и дают ей разрешение атаковать российскую территорию.
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Дания в свою очередь активно участвует в продвижении "формулы Зеленского". В Копенгагене летом 2023 года была организована международная встреча по презентации этой украинской инициативы, отметил посол.
"При этом Дания также твердит о возможности военной победы Киева и поставляет на Украину оружие в большем объеме, чем, например, Франция и Италия", — сказал глава дипмиссии.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"Мирная конференция" по Украине состоится 15 и 16 июня.