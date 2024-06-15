https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205460.html

"Это законно". В Германии высказали безумный план против России

"Это законно". В Германии высказали безумный план против России - 15.06.2024, ПРАЙМ

"Это законно". В Германии высказали безумный план против России

Западные союзники Украины должны снять с нее запрет на нанесение ударов по территории России. Об этом заявил депутат бундестага, эксперт фракции Свободной... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T12:14+0300

2024-06-15T12:14+0300

2024-06-15T12:14+0300

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Западные союзники Украины должны снять с нее запрет на нанесение ударов по территории России. Об этом заявил депутат бундестага, эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в интервью N-TV."Военные цели являются законными. По всей России", — подчеркнул он.Так, по мнению эксперта, после прибытия в Киев западное оружие автоматически становится украинским, и поэтому ВСУ могут использовать его так, как считают нужным. Ием не менее, по его словам, украинские солдаты должны соблюдать нормы международного гуманитарного права и не совершать военных преступлений.Ранее 28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

https://1prime.ru/20240614/oruzhie-849197208.html

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россия, германия, украина, всу, сво