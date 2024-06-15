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На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию "взяточникам" - 15.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию "взяточникам"
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию "взяточникам" - 15.06.2024, ПРАЙМ
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию "взяточникам"
Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий разрешение коррупционерам откупаться от наказания путем возмещение ущерба, рассказали в... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T12:19+0300
2024-06-15T12:19+0300
украина
коррупция на украине
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий разрешение коррупционерам откупаться от наказания путем возмещение ущерба, рассказали в общественной организации "Центр противодействия коррупции". Там также уточнили, что пойманным за коррупцию гражданам необязательно разоблачать приспешников и организаторов схем. Отмечается, что коррупционеры могут избежать наказания в обмен на признание вины и полного или частичноо возмещения ущерба за свои действия.В организации также рассказали, что законопроект позволяет согласовать для фигуранта менее суровое наказание или заменить его на испытательный срок. Также может быть назначен дополнительный штраф в размере до 200 миллионов гривен (почти пять миллионов долларов) и конфискация имущества. В центре предположили, что в случае принятия законопроекта в этой редакции, "хапуги и взяточники" "смогут воспользоваться механизмом откупа".
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украина, коррупция на украине
УКРАИНА, коррупция на Украине
12:19 15.06.2024
 
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию "взяточникам"

Кабмин Украины согласовал проект закона, обещающий индульгенцию коррупционерам

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий разрешение коррупционерам откупаться от наказания путем возмещение ущерба, рассказали в общественной организации "Центр противодействия коррупции".
Там также уточнили, что пойманным за коррупцию гражданам необязательно разоблачать приспешников и организаторов схем. Отмечается, что коррупционеры могут избежать наказания в обмен на признание вины и полного или частичноо возмещения ущерба за свои действия.
В организации также рассказали, что законопроект позволяет согласовать для фигуранта менее суровое наказание или заменить его на испытательный срок. Также может быть назначен дополнительный штраф в размере до 200 миллионов гривен (почти пять миллионов долларов) и конфискация имущества.
В центре предположили, что в случае принятия законопроекта в этой редакции, "хапуги и взяточники" "смогут воспользоваться механизмом откупа".
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