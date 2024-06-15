https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205699.html
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине
В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T12:24+0300
2024-06-15T12:24+0300
2024-06-15T12:24+0300
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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц.В этой связи он сказал в эфире второго немецкого канала ZDF, что считает это правильным."На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер. Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
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Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине
Шольц: в перспективе Россия должна будет участвовать в конференции по Украине
БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц.
В этой связи он сказал в эфире второго немецкого канала ZDF, что считает это правильным.
"На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер.
Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
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