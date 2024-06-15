Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205699.html
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине
В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T12:24+0300
2024-06-15T12:24+0300
россия
украина
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/33/841673342_0:108:1365:875_1920x0_80_0_0_1a242101fd64ee58a2ca5cc5ab455f5a.jpg
БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц.В этой связи он сказал в эфире второго немецкого канала ZDF, что считает это правильным."На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер. Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/33/841673342_26:0:1337:983_1920x0_80_0_0_9e48de817bea831649da42268ae1f48a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
12:24 15.06.2024
 
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине

Шольц: в перспективе Россия должна будет участвовать в конференции по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. В перспективе Россия должна будет поучаствовать в "мирной конференции" по Украине, поделился своим мнением канцлер Германии Олаф Шольц.
В этой связи он сказал в эфире второго немецкого канала ZDF, что считает это правильным.
"На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер.
Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца
Вчера, 09:39
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала