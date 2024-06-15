https://1prime.ru/20240615/ukraina-849206106.html

"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине

"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ

"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине

Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T13:14+0300

2024-06-15T13:14+0300

2024-06-15T13:14+0300

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале."Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.Кроме того, журналист назвал решение стран-членов "Большой семерки" выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". По его словам, он скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

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россия, украина, нато