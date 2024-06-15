https://1prime.ru/20240615/ukraina-849206106.html
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине
Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T13:14+0300
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2024-06-15T13:14+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале."Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.Кроме того, журналист назвал решение стран-членов "Большой семерки" выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". По его словам, он скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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россия, украина, нато
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине
Журналист Кеппель: Путин предложил ясный план завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ.
Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале
.
"Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.
Кроме того, журналист назвал решение стран-членов "Большой семерки" выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". По его словам, он скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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