Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849206106.html
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине
Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T13:14+0300
2024-06-15T13:14+0300
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171815_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_1443953d5f0c1676576a19ea78c97d03.jpg
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале."Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.Кроме того, журналист назвал решение стран-членов "Большой семерки" выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". По его словам, он скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849204273.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171815_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_28c1dd0789581be67dbf28858af12d87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
13:14 15.06.2024
 
"Абсолютно конкретно". На Западе оценили предложение Путина по Украине

Журналист Кеппель: Путин предложил ясный план завершения конфликта на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
"Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.
Кроме того, журналист назвал решение стран-членов "Большой семерки" выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". По его словам, он скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
В Госдуме назвали требование G7 по Украине редким хамством
10:05
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала