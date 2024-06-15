https://1prime.ru/20240615/ukraina-849206271.html

На Западе рассказали о зловещем плане Украины против России

На Западе рассказали о зловещем плане Украины против России - 15.06.2024, ПРАЙМ

На Западе рассказали о зловещем плане Украины против России

Украинское руководство нацелилось на российских журналистов в целях скрыть правду о конфликте. Об этом рассказал аналитик Центра геостратегических исследований... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T13:44+0300

2024-06-15T13:44+0300

2024-06-15T13:44+0300

россия

украина

журналисты

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украинское руководство нацелилось на российских журналистов в целях скрыть правду о конфликте. Об этом рассказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Цель Украины, похоже, состоит в том, чтобы просто посеять ужас и скрыть правду. Российских журналистов убивают, чтобы посеять страх среди простых людей, а пророссийских иностранных корреспондентов преследуют, чтобы не дать им рассказать западному обществу правду о конфликте. Киев боится, что его ложь будет разоблачена, поскольку это повлияет на мнение западных налогоплательщиков, а значит, и на поддержку поставок оружия", — сообщил эксперт.Кроме того, как написал Лейрос, украинское правительство выбрало именно российских журналистов в качестве своей главной цели. По его словам, Киев сделал такой выбор из-за невозможности противостоять российским военным.Ранее 13 июня военный корреспондент Алексей Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849204845.html

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россия, украина, журналисты