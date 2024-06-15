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Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде
Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде - 15.06.2024, ПРАЙМ
Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде
Ранее проживавшие за рубежом граждане Украины после приезда в страну для постановки на воинский учет попадают в ловушку, рассказал представитель комитета по... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T14:59+0300
2024-06-15T14:59+0300
2024-06-15T14:59+0300
украина
мобилизация на украине
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ранее проживавшие за рубежом граждане Украины после приезда в страну для постановки на воинский учет попадают в ловушку, рассказал представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.Речь идет о том, что у вернувшихся украинцев отсутствует место регистрации на территории страны, из-за чего они не могут встать на учет и впоследствии не могут выехать из страны. "Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись на Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине встать на воинский учет, потому что у них нет в стране зарегистрированного места жительства. Эту проблему мы на комитете обсуждали, мы сейчас готовим соответствующее обращение в кабмин Украины, в министерство внутренних дел, минобороны, потому что эта проблема требует решения", - приводит слова Вениславского украинское издание NV. Согласно постановлению кабмина от 16 мая, мужчины, которые были официально сняты с воинского учета ранее из-за своего выезда за границу на срок более трех месяцев, обязаны вернуться на воинский учет до 16 июня. Ранее второго апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
https://1prime.ru/20240606/mobilizatsiya-848936330.html
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украина, мобилизация на украине
УКРАИНА, мобилизация на Украине
Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде
Депутат Рады: приехавшие из-за границы украинцы на родине попадают в ловушку
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ранее проживавшие за рубежом граждане Украины после приезда в страну для постановки на воинский учет попадают в ловушку, рассказал представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Речь идет о том, что у вернувшихся украинцев отсутствует место регистрации на территории страны, из-за чего они не могут встать на учет и впоследствии не могут выехать из страны.
"Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись на Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине встать на воинский учет, потому что у них нет в стране зарегистрированного места жительства. Эту проблему мы на комитете обсуждали, мы сейчас готовим соответствующее обращение в кабмин Украины, в министерство внутренних дел, минобороны, потому что эта проблема требует решения", - приводит слова Вениславского украинское издание NV.
"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией
Согласно постановлению кабмина от 16 мая, мужчины, которые были официально сняты с воинского учета ранее из-за своего выезда за границу на срок более трех месяцев, обязаны вернуться на воинский учет до 16 июня.
Ранее второго апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.