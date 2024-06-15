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Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T20:32+0300
2024-06-15T20:32+0300
политика
украина
урсула фон дер ляйен
ек
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине. "Замораживание конфликта сегодня... это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — заявила фон дер Ляйен. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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украина, урсула фон дер ляйен, ек
Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
20:32 15.06.2024
 
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине

Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине.
"Замораживание конфликта сегодня... это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — заявила фон дер Ляйен.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
 
ПолитикаУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
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