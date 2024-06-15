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Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T20:32+0300
2024-06-15T20:32+0300
2024-06-15T20:32+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине. "Замораживание конфликта сегодня... это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — заявила фон дер Ляйен. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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украина, урсула фон дер ляйен, ек
Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта на Украине
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине.
"Замораживание конфликта сегодня... это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — заявила фон дер Ляйен.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Австрия направит дополнительную гумпомощь Украине и Молдавии
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.