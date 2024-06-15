https://1prime.ru/20240615/ukraina-849210323.html
На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе
На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе - 15.06.2024, ПРАЙМ
На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе
Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T22:06+0300
2024-06-15T22:06+0300
2024-06-15T22:06+0300
политика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого. "На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20240606/mobilizatsiya-848936330.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе
Общественное: число работников в агросекторе Украины упало до 20%
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
"На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией