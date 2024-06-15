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На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе

На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе - 15.06.2024, ПРАЙМ

На Украине значительно сократилось количество работников в агросекторе

Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T22:06+0300

2024-06-15T22:06+0300

2024-06-15T22:06+0300

политика

украина

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого. "На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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