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США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан - 15.06.2024, ПРАЙМ
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
США интересно мнение КНР и других стран по поводу предложениях президента РФ об урегулировании конфликта на Украине, сообщил в субботу советник американского... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T23:07+0300
2024-06-15T23:07+0300
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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США интересно мнение КНР и других стран по поводу предложениях президента РФ об урегулировании конфликта на Украине, сообщил в субботу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?". Потому что, если их ответ "да", то это идет вразрез Уставу ООН", — заявил Салливан на полях конференции по Украине, проходящей в Швейцарии.Чиновник добавил, что отсутствие представителей Пекина на конференции, по его мнению, говорит о том, какова в действительности позиция властей КНР относительно украинского конфликта.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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сша, владимир путин, джейк салливан, украина
Политика, США, Владимир Путин, Джейк Салливан, УКРАИНА
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
Салливан: США хотели бы узнать мнение Китая и других стран об инициативе Путина
ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США интересно мнение КНР и других стран по поводу предложениях президента РФ об урегулировании конфликта на Украине, сообщил в субботу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?". Потому что, если их ответ "да", то это идет вразрез Уставу ООН", — заявил Салливан на полях конференции по Украине, проходящей в Швейцарии.
Чиновник добавил, что отсутствие представителей Пекина на конференции, по его мнению, говорит о том, какова в действительности позиция властей КНР относительно украинского конфликта.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.