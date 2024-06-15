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Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти - 15.06.2024, ПРАЙМ
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
В результате обрушения дома в Шебекино в городе Белгород количество погибших выросло до пяти, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T06:46+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В результате обрушения дома в Шебекино в городе Белгород количество погибших выросло до пяти, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков."К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована... Тяжесть ранений была не совместима с жизнью... Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, 20 квартир получили повреждения. Кроме того, по словам губернатора, пять человек погибли.
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Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
Губернатор Гладков: число жертв обрушения подъезда в Шебекино выросло до пяти
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В результате обрушения дома в Шебекино в городе Белгород количество погибших выросло до пяти, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована... Тяжесть ранений была не совместима с жизнью... Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, 20 квартир получили повреждения. Кроме того, по словам губернатора, пять человек погибли.