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Adidas расследует заявление о коррупции на "миллионы евро", пишет СМИ

Adidas расследует заявление о коррупции на "миллионы евро", пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ

Adidas расследует заявление о коррупции на "миллионы евро", пишет СМИ

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует заявление о масштабной коррупционной схеме на "миллионы евро" в его китайском филиале. Об... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T10:56+0300

2024-06-16T10:56+0300

2024-06-16T10:56+0300

adidas

китай

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует заявление о масштабной коррупционной схеме на "миллионы евро" в его китайском филиале. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Так, согласно опубликованному в сети анонимному письму, написанному якобы сотрудниками филиала Adidas в Китае, фигурантами коррупционной схем являются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране. Отмечается, что вышеуказанные лица получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой фирмой.Кроме того, другого старшего менеджера, который работает в другом подразделении в Китае, обвинили в получении "миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость" "(Компания - ред.) привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где мы работаем..., активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - приводит издание информацию из заявления Adidas. Также опрошенные газетой источники рассказали, что ни один из обвиняемых в письме не был отправлен в отпуск. Уточняется, что авторы письма не предоставили веских доказательств своих обвинений в коррупции, но, по словам знакомых с ситуацией источников, они, похоже, хорошо осведомлены о деликатных и конфиденциальных вопросах.

https://1prime.ru/20240615/semerka-849208435.html

китай

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adidas, китай