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Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами

Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами - 16.06.2024, ПРАЙМ

Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами

Для изъятия доходов от российских активов в пользу Украины есть юридические основания, заявила Глава минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T21:58+0300

2024-06-16T21:58+0300

2024-06-16T21:58+0300

политика

активы

замороженные российские активы

сша

минфин

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ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Для изъятия доходов от российских активов в пользу Украины есть юридические основания, заявила Глава минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC. "Ни в каком смысле это не воровство... Нет юридической проблемы", — сказала Йеллен.По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии, а сами средства остаются "конфискованными", хотя и генерируют прибыль.Она убеждена, что между Западом и Россией происходит "борьба силы воли" в отношении этих средств. По ее мнению, в России считают, что западные страны вскоре перестанут оказывать поддержку Украине.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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активы, замороженные российские активы, сша, минфин