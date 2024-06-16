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Кроссоверы заняли больше половины авторынка России в мае
Кроссоверы заняли больше половины авторынка России в мае - 16.06.2024, ПРАЙМ
Кроссоверы заняли больше половины авторынка России в мае
Доля автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники) составила больше половины авторынка России в мае, сообщает "Автостат Инфо". | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T16:03+0300
2024-06-16T16:03+0300
2024-06-16T16:03+0300
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россия
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Доля автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники) составила больше половины авторынка России в мае, сообщает "Автостат Инфо".В период с января по май российские покупатели приобрели 408,6 тысячи кроссоверов, что составило 69% от общего числа проданных автомобилей. Это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 208 тысяч таких автомобилей.По результатам мая самым популярным автомобилем в России среди кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion. Продажи этой модели выросли на 64,4% и составили 6,3 тысячи автомобилей.На втором месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max с ростом продаж на 63,3%, а на третьем — Chery Tiggo 4 Pro, продажи которой выросли в 2,2 раза.Также в топ-5 самых популярных автомобилей на рынке вошли Lada Niva Travel с ростом продаж на 30,9% и Lada Niva Legend, продажи которой выросли на 37%.В десятку самых продаваемых автомобилей также вошли Belgee X50, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.
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россия, кроссоверы
Экономика, РОССИЯ, кроссоверы
Кроссоверы заняли больше половины авторынка России в мае
"Автостат Инфо": продажи кроссоверов в РФ выросли на 70% в мае
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ.
Доля автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники) составила больше половины авторынка России в мае, сообщает "Автостат Инфо".
В период с января по май российские покупатели приобрели 408,6 тысячи кроссоверов, что составило 69% от общего числа проданных автомобилей. Это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 208 тысяч таких автомобилей.
По результатам мая самым популярным автомобилем в России среди кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion. Продажи этой модели выросли на 64,4% и составили 6,3 тысячи автомобилей.
На втором месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max с ростом продаж на 63,3%, а на третьем — Chery Tiggo 4 Pro, продажи которой выросли в 2,2 раза.
Также в топ-5 самых популярных автомобилей на рынке вошли Lada Niva Travel с ростом продаж на 30,9% и Lada Niva Legend, продажи которой выросли на 37%.
В десятку самых продаваемых автомобилей также вошли Belgee X50, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.
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