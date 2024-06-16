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Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada - 16.06.2024, ПРАЙМ

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada

На данный момент дилеры не превышают цены на автомобили Lada, в автосалонах могут предлагаться дополнительные опции, но по желанию клиента можно купить машину в | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T11:37+0300

2024-06-16T11:37+0300

2024-06-16T11:37+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На данный момент дилеры не превышают цены на автомобили Lada, в автосалонах могут предлагаться дополнительные опции, но по желанию клиента можно купить машину в базовой комплектации, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов."Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320", - заявил гендиректор концерна он.Кроме того, Соколов отметил, что дилеры имеют полное право предлагать клиентам опции по улучшению потенциального автомобиля, и такие автомобили будут дороже. Но что касается "голой" машины, то, по его словам, их можно приобрести по рекомендованной цене в любом дилерском центре."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240615/avtovaz-849204404.html

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россия, автоваз