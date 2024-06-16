Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/avtovaz-849215425.html
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada - 16.06.2024, ПРАЙМ
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada
На данный момент дилеры не превышают цены на автомобили Lada, в автосалонах могут предлагаться дополнительные опции, но по желанию клиента можно купить машину в | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T11:37+0300
2024-06-16T11:37+0300
россия
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848834955_0:163:3021:1862_1920x0_80_0_0_ea83309ceca12a5a0554291bf0e98a72.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На данный момент дилеры не превышают цены на автомобили Lada, в автосалонах могут предлагаться дополнительные опции, но по желанию клиента можно купить машину в базовой комплектации, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов."Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320", - заявил гендиректор концерна он.Кроме того, Соколов отметил, что дилеры имеют полное право предлагать клиентам опции по улучшению потенциального автомобиля, и такие автомобили будут дороже. Но что касается "голой" машины, то, по его словам, их можно приобрести по рекомендованной цене в любом дилерском центре."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://1prime.ru/20240615/avtovaz-849204404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848834955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bfbcb3c698e5ee4bedaa1cadf5b10939.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
11:37 16.06.2024
 
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada

Соколов: все дилеры продают Lada без дополнений по рекомендованной цене

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На данный момент дилеры не превышают цены на автомобили Lada, в автосалонах могут предлагаться дополнительные опции, но по желанию клиента можно купить машину в базовой комплектации, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
"Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320", - заявил гендиректор концерна он.
Кроме того, Соколов отметил, что дилеры имеют полное право предлагать клиентам опции по улучшению потенциального автомобиля, и такие автомобили будут дороже. Но что касается "голой" машины, то, по его словам, их можно приобрести по рекомендованной цене в любом дилерском центре.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra
Вчера, 10:17
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала